Вайцеховская предположила, почему тренер Максимов не голосовал за Майгурова

Известный журналист Елена Вайцеховская высказалась об информации, согласно которой тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов проголосовал на выборах главы Союза биатлонистов России за Алексея Нуждова, а не за действующего президента Виктора Майгурова.
«Почему Максимов так поступил? Только ли потому, что он такой недоговорной и, соответственно, ненадёжный?
Да ничего подобного. История-то проста, как гвоздь: старший тренер мужской сборной Юрий Каминский (а с ним и Максимов, как правая рука) остался в этом сезоне практически без работы: все топовые спортсмены за исключением Латыпова с этой тренерской связкой не сработались — ушли в другие группы. На мой взгляд, это сильный удар по самолюбию, как по профессиональному, так и по личному.
И тут очень кстати оппонентом действующего президента СБР озвучивается пункт выборной программы: в случае победы на выборах, Каминский будет назначен главным тренером сборной. Могут ли в этом случае для самого Максимова открыться несколько иные возможности, чем работать с резервистами даже не второго, а третьего состава? Вполне…
Ну и как за эту перспективу не голосовать то?
Другой вопрос, что даже если такое назначение состоится, ситуацию в команде оно вряд ли изменит: тренерский авторитет давно уже принудительным путём не зарабатывается», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.
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