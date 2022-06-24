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Вайцеховская предположила, почему тренер Максимов не голосовал за Майгурова

Вайцеховская предположила, почему тренер Максимов не голосовал за Майгурова
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Известный журналист Елена Вайцеховская высказалась об информации, согласно которой тренер сборной России по стрельбе Максим Максимов проголосовал на выборах главы Союза биатлонистов России за Алексея Нуждова, а не за действующего президента Виктора Майгурова.

«Почему Максимов так поступил? Только ли потому, что он такой недоговорной и, соответственно, ненадёжный?

Да ничего подобного. История-то проста, как гвоздь: старший тренер мужской сборной Юрий Каминский (а с ним и Максимов, как правая рука) остался в этом сезоне практически без работы: все топовые спортсмены за исключением Латыпова с этой тренерской связкой не сработались — ушли в другие группы. На мой взгляд, это сильный удар по самолюбию, как по профессиональному, так и по личному.

И тут очень кстати оппонентом действующего президента СБР озвучивается пункт выборной программы: в случае победы на выборах, Каминский будет назначен главным тренером сборной. Могут ли в этом случае для самого Максимова открыться несколько иные возможности, чем работать с резервистами даже не второго, а третьего состава? Вполне…

Ну и как за эту перспективу не голосовать то?

Другой вопрос, что даже если такое назначение состоится, ситуацию в команде оно вряд ли изменит: тренерский авторитет давно уже принудительным путём не зарабатывается», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.

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