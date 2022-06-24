Ростовцев: пытались выяснить у Максимова, почему отдал голос Нуждову. Регион за Майгурова

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр, советник губернатора Красноярского края Павел Ростовцев прокомментировал решение тренера сборной России по стрельбе Максима Максимова проголосовать за Алексея Нуждова на выборах главы СБР.



«Насчёт голоса Антона Шипулина информации у меня нет. Но есть какая-то позиция у региональной Федерации, которая озвучена. К этой и к любой позиции нужно уважительно относиться. Тем более вчера были выступления представителя, например, Мурманска. Есть такое мнение и есть. Когда, действительно, региональная Федерация принимает такое решение, что надо поддержать определённого кандидата и делегирует своего представителя для волеизъявления, а делегат этого не делает, это говорит о порядочности человека, что он решает свои личные интересы, прикрываясь общественными благами.Не знаю, какое было решение в Свердловске.



После конференции общались с делегатами. Пытались выяснить у Максимова, как же так. У него же решение региона было в поддержку Майгурова. На это он ответил в грубой форме, что это его личное дело, что на него не нужно давить. Такие вещи недопустимы. На них повлиять никак нельзя. Это говорит о порядочности людей», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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