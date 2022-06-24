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Динара Алимбекова разобрала изменения в системе начисления очков на Кубке мира

Динара Алимбекова разобрала изменения в системе начисления очков на Кубке мира
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала, что думает об изменениях в системе начисления очков в Кубок мира.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что с сезона-2022/2023 результаты спортсменов, показанные на чемпионате мира, больше не будут учитываться в общем зачёте Кубка мира. При этом в общем зачёте Кубка мира результаты спортсменов больше не будут вычёркиваться. Кроме того, система начисления очков в общий зачёт и в зачёты отдельных дисциплин будет скорректирована в сторону увеличения разницы между лучшими результатами.

«Отказ вычёркивать худшие результаты — это действительно своеобразное решение. Спортсмен ведь может заболеть, как и любой человек. Но раньше имелась психологическая поддержка: каждый знал об изъятии из общего зачёта худших результатов — двух, а то и четырёх, как в сезоне-2020/2021. Теперь же ситуация предельно обостряется — ничего пропускать нельзя.

Но есть иной подход. Вот я анализирую прошлый сезон, в котором обыкновенно входила в топ-10, вовсе не вылетая из топ-20, и понимаю: при таком раскладе лучше, чтобы все гонки шли в зачёт. В конце концов, значение стабильных выступлений надо качественно укрепить. Так что пока я в этом вопросе нахожусь в сомнениях – чёткого мнения нет.

Зато с увеличением разбежки в очках я согласна. Победитель есть победитель, и место в первой шестёрке – это право на более весомые, чем ранее, преференции в турнирной борьбе.

Теперь об отказе учитывать гонки чемпионата мира. Это самое очевидное: позитивное отношение к реформе. Пусть и чемпионаты мира вслед за Олимпийскими играми будут отдельной епархией, не пересекаясь с Кубком мира», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт рая».

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