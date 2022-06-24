Медведцева: Майгуров возглавил убыточный СБР и свёл финансовые проблемы к нулю

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведецева на отчётно-выборной конференции СБР поддержала действующего главу организации Виктора Майгурова. В распоряжении «Чемпионата» оказалось видео выступления Медведцевой, которая является делегатом от Красноярского края. Напомним, в первом туре выборов не удалось выявить победителя. Теперь Майгуров и его конкурент Алексей Нуждов проведут второй тур.



«Я знакома с Виктором Майгуровым 25 лет, и ни разу за это время не действовал в свою пользу в ущерб другим. Это многое говорит о его порядочности и честности. Весь спортивный путь, который он прошёл – мы знаем. От капитана команды до управленца в спортивной сфере, это бесценный опыт. Давайте вспомним, как два года назад многие из нас хотели перемен, и я тоже.



Мы хотели перемен и были рады, когда Майгуров согласился возглавить убыточную федерацию с большими долгами, да ещё пандемию, когда вообще не было понятно, что происходит. Что мы видим через два года? Финансовые проблемы сведены к нулю или почти к нулю. Спортсмены в кои веки начали показывать результат, мы с интересом вновь начали наблюдать за выступлением нашей сборной. На Олимпиаде – четыре медали. Тренеры в регионах заговорили о том, что появилась спортивная дисциплина, по которой все соскучились. Оказывается, действующий президент ещё и эффективный антикризисный менеджер, это очень здорово. Знаете, придёт время, когда мы вернёмся на международную арену. Кто из нас, здесь сидящих, сможет сделать эту работу? У Майгурова хороший контакт с IBU, знание языка, уважение в Европе и он может выстроить конструктивный диалог», — сказала Медведцева.