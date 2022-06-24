Медведцева — о выборах в СБР: все прекрасно понимаем, от кого идут вбросы в СМИ

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Медведецева на отчётно-выборной конференции СБР поддержала действующего главу организации Виктора Майгурова. В распоряжении «Чемпионата» оказалось видео выступления Медведцевой, которая является делегатом от Красноярского края. Напомним, в первом туре выборов не удалось выявить победителя. Теперь Майгуров и его конкурент Алексей Нуждов проведут второй тур.



Хотела бы высказаться по поводу последних вбросов в СМИ. Мы все прекрасно понимаем, от кого это идёт. Но если вы думаете, что это направлено на конкретного человека, то нет. Сложно произносить слова от болельщиков, которые переживают за биатлон. Убивается репутация всего вида спорта. Когда будете голосовать, подумайте о том пути, который выбираете: будет развиваться или погрязнем в бесконечных грязных склоках. Для меня определяющим являются не слова, а поступки. В то время, как на президента СБР лилась грязь, он не реагировал на это, за что я ему очень благодарна. Майгуров проявил себя очень стойким человеком. Когда будете делать выбор, подумайте, в каком биатлоне мы хотим существовать», — сказала Медведцева.

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