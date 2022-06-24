Носкова: после переноса выборов главы СБР упало настроение. Хочется поставить жирную точку

Бывшая российская и советская биатлонистка, олимпийская чемпионка 1994 года Луиза Носкова прокомментировала результат первого тура выборов президента Союза биатлонистов России. Виктор Майгуров, являющийся действующим президентом организации, набрал 35 голов, а его конкурент Алексей Нуждов — 18. Теперь они проведут второй тур.

«Конечно, осталась недосказанность. Хотелось бы, чтобы вчера было принято решение. Ещё два месяца… Могут поменяться кандидаты, у людей отпуска. Это дополнительные средства, которые должны быть направлены на командирование делегатов. Снова искать место, организовывать. Чисто с этих позиций хотелось бы, чтобы вчера была поставлена жирная точка в этом вопросе.



Да и работа будет страдать. Пройдёт летний подготовительный сезон. Не дай бог, придёт Нуждов, и тогда будет меняться тренерский штаб. Поэтому не хотелось бы, чтобы у нашей команды вновь были проблемы с подготовкой. Психологически это очень сложно и для тренеров, и для спортсменов, которые работают в настоящее время. Конечно, у всех, с кем я разговаривала, настроение упало. Из-за одного вопроса будут собираться», — сказала Носкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.