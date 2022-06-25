К. Резцова: когда нас допустят к международным стартам, я должна бегать наравне с лучшими

Двукратный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, что мотивирует её готовиться к следующему сезону.
«Моя главная мотивация — я должна стать лучшей. Когда нас допустят к международным стартам, должна быть готова бегать наравне с лучшими. Нужно стремиться к высоким результатам, я должна быть сильнее себя, чем в прошлом году хотя бы», — сказала Резцова в телеграм-канале «Матч ТВ».
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Резцова заработала 366 очков и заняла 20-е место в общем зачёте. Это лучший результат среди российских спортсменок. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд, на счету которой 957 очков. Она завоевала «Большой хрустальный глобус».
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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