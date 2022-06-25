Кристина Резцова назвала свои любимые виды гонок в биатлоне

Двукратный призёр Олимпиады 2022 года в Пекине, российская биатлонистка Кристина Резцова ответила на вопросы болельщиков, касающиеся её вида спорта.

«Эстафета или личная гонка? Любимая дисциплина – это всё-таки эстафета. Не могу объяснить почему – какой-то у меня другой азарт. Ещё любимая дисциплина – масс-старт. Очень люблю контактные гонки.

Золото чемпионата мира или серебро Олимпийских игр? Всегда золото. Любых соревнований. Золотая медаль – это ни с чем не сравнимая медаль. Тем более серебро Олимпийских игр у меня есть, так что теперь я в любом случае выберу золото – и чемпионата мира, и Олимпийских игр.

Когда наладится стрельба? Надеюсь, в этом сезоне у меня всё-таки всё получится и что сейчас я двигаюсь в нужном направлении. Работаю очень много со стрельбой. Сделала две новые ложи и сейчас стараюсь выбрать ту, которая подойдёт мне. Будем надеяться, что к следующему сезону стрельба наладится.

Во сколько лет начала заниматься биатлоном? В биатлон я перешла из лыжных гонок в 14 лет. Почему биатлон? Семья у меня лыжники-биатлонисты. Я занималась многими видами спорта, пока была ребёнком: гимнастикой, танцами, тхэквондо позанималась. Мне очень нравилось стрелять ещё до того, как я занялась биатлоном. Как только появилась возможность стрелять из боевого оружия, то решила, что этот вид спорта мне подходит.

Сколько я ещё собираюсь бегать? До следующей Олимпиады планирую побегать точно. Есть ещё цель – олимпийское золото всё-таки не достигнуто. Сколько раз ещё планирую сходить в декрет до Олимпиады? Раз пять-шесть. Не думала об этом. Тут как бог даст. Но чем чёрт не шутит, выдался неплохой сезон после декрета», – сказал Резцова в телеграм-канале «Матч ТВ».

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: