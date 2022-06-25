Ростовцев: если бы Пихлера ценили и понимали 10 лет назад, у нас был бы и другой результат

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев рассказал о взаимоотношениях с бывшим тренером российской сборной Вольфгангом Пихлером. По мнению Ростовцева, в России так и не поняли и не приняли методы специалиста, из-за чего ему не удалось добиться ожидаемого результата.
«Мы с ним остались в хороших отношениях. Не скажу, что мы часто общаемся после всем известных событий, но Вольфганг мне писал, что, несмотря на дрянное время, у нас останутся хорошие отношения. Это дорогого стоит. Если бы его ценили и понимали 10 лет назад, у нас был бы и другой результат. У нас не было никакой поддержки в СМИ в то время», — цитирует Ростовцева Metaratings.
Пихлер ранее возглавлял женскую сборную России по биатлону. Но во время его работы специалиста активно критиковали.
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