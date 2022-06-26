Поварницын: российские биатлонисты даже с закрытыми границами будут обеспечены оружием

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о том, какие проблемы могут возникнуть с немецкими спортивными винтовками в условиях санкций.

«Я считаю, в нынешних условиях с закрытыми границами, мы будем нормально обеспечены всем, что касается оружия. Потому что у нас биатлонная индустрия в последнее время развивается, и появляются мастера, которые те или иные запчасти умеют делать.

Проблема будет с магазинами для немецких винтовок Anschütz – они стоят бешеных денег. В районе 60 евро. А магазин для ижевского ствола – 300 рублей. То есть разница вполне очевидная.

Проблема ещё в том, как это привезти, доставить. Насколько я помню у нас пока магазины для немецких винтовок не делают», — сказал Поварницын в эксклюзивном материале для «Чемпионата».

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