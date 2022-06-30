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Васильев оценил назначение Истомина старшим тренером женской сборной России по биатлону

Васильев оценил назначение Истомина старшим тренером женской сборной России по биатлону
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Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о назначении Артёма Истомина старшим тренером женской сборной России.

«Молодой мальчик, которому нет и 30 лет и которого взяли по объявлению. Говорите, великому Привалову было немногим за 30, когда он принял сборную в 1966-м? Это совершенно разные вещи. Привалов был выдающимся спортсменом и проделал в биатлоне очень большой путь. Истомин пришёл в команду в 21 год из науки — его привлёк к аналитической работе со сборной Анатолий Хованцев. Потом Артём год трудился вместе с Юрием Каминским в мужском коллективе. И ни с того ни с сего его назначают старшим тренером женской сборной. Где логика? Я не вижу её вообще. Не говоря уже о том, что женщины в спорте — отдельная история.

Они – катастрофа для любого тренера. К ним нужен особый подход. Я не слишком разделяю тренерские методы Николая Карполя в волейболе или Евгения Трефилова в гандболе, но при этом понимаю, что женский наставник должен быть именно таким: сильным, харизматичным и авторитарным. Иначе он просто не справится. У Истомина же никогда в жизни не было подобной практики. Может быть, он реально суперталантлив, но, как можно успешно работать на таком уровне, не имея опыта, я не понимаю», — приводит слова Васильева RT.

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