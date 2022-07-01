Смольский — об Алимбековой: мы не только близкая пара, мы спарринг-партнёры друг для друга

Один из лидеров сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский рассказал о взаимоотношениях с Динарой Алимбековой, также выступающей за национальную команду.

«Мы уже около двух лет тренируемся вместе. Мы не только близкая пара, мы в первую очередь профессионалы и спарринг-партнёры друг для друга. Мы планируем тренировки так, чтобы успел и я потренироваться, и Динара. То есть стараемся, чтобы эффект в результате был для обоих. У нас схожие подходы и взгляды на многие вещи. И мы постоянно стараемся плюсы каждого приумножить, а минусы убрать.

Думаю, что победы Динары сыграли большую роль и для моей мотивации. Потому что я понимал, какую она проделала работу, и осознавал, что при усердном труде можно достичь таких высот, которых уже достигла Динара.

Не будь её медали в Южной Корее, не было бы моей в Пекине? Да, похоже, именно так», — приводит слова Смольского «Прессбол».