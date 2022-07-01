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Дмитрий Васильев назвал наиболее близкого к идеалу президента СБР

Дмитрий Васильев назвал наиболее близкого к идеалу президента СБР
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил на вопрос, кто из президентов Союза биатлонистов России (СБР), по его мнению, наиболее близок к идеалу. По его словам, это Михаил Прохоров, возглавлявший организацию с 2008 по 2014 год.

«Я, возможно, рассуждаю какими-то устаревшими категориями, но, на мой взгляд, руководитель обязан быть прежде всего харизматичен. Ему должны верить, идти за ним. Наиболее близок к этому был Михаил Прохоров. Как бы его ни ругали сейчас за некоторые ошибки, при нём начала работать чётко выстроенная система.

Сейчас, например, много говорится, что СБР продолжает ориентироваться на программу по развитию регионов, которую запустил Прохоров. Но у меня возникает вопрос: где эта программа и как именно она работает? Почему с ней нельзя ознакомиться на сайте организации? Ещё раз повторю: возможно, точечно усилиями СБР что-то делается, но я бы хотел увидеть системный подход, чёткий план действий. У нас же совершенно невозможно понять, кто чем занимается и за что отвечает. Всё как-то течёт — и слава богу», — цитирует Васильева «RT на русском».

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