Серохвостов — о первом заплыве на байдарке: это вам не на лыжах кататься, серьёзный спорт

Российский биатлонист Даниил Серохвостов попробовал себя в новом виде спорта – гребле на байдарках.
«Это вам не на лыжах кататься, это серьёзный спорт. Первый раз попробовал. Жив, цел, орёл. Летом будет байдарка, зимой – сноуборд», — подписал фото Серохвостов.
Также Даниил отметил, что ни разу не перевернулся при первых и последующих попытках.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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