Виктор Майгуров выступил на соревнованиях по триатлону во Владивостоке

Дважды бронзовый призёр Олимпиады и трёхкратный чемпион мира по биатлону Виктор Майгуров рассказал об участии в любительской эстафете, прошедшей в рамках чемпионата Приморского края по триатлону.

Президент Союза биатлонистов России завершал выступление своей команды и пробежал вместе с другими участниками 10 км.

«Мы много лет знакомы с президентом федерации триатлона Приморского края Максимом Шульгой, он пригласил меня во Владивосток. Сам я единожды участвовал в коротком триатлоне в Москве, но наш вид спорта – биатлон – он очень многофункционален. В своих тренировках мы используем бег, велосипед, а плавание… Все так или иначе плаваем», – приводит слова Майгурова VL.ru.

Во Владивостоке в районе полуострова Де-Фриз прошли первый этап Кубка страны и чемпионат Приморского края по триатлону. Всего в двух турнирах участвовало более 150 человек. Им необходимо было преодолеть три дистанции: одну проплыть, вторую проехать на велосипеде по шоссе, а третью часть побежать по низководному мосту.