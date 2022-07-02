Олимпийский чемпион Симон Детьё, завершивший карьеру, будет работать на ферме

Олимпийский чемпион в смешанной эстафете, французский биатлонист Симон Детьё рассказал, что будет работать на ферме. Спортсмен завершил карьеру в марте текущего года.

«Я ушёл из биатлона, выполнив свои цели: в эстафетах стал олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Для меня это было важно.

По большей части я буду фермером. Нашей задачей будет производство овощей и, возможно, яиц для ресторана. Хотим, чтобы у нас было место, куда люди смогут прийти, чтобы вкусно поесть и хорошо провести время, наслаждаться тем, что мы любим – природой и музыкой.

Нам ещё предстоит купить помещение, но у нас уже есть план на этот счёт, после этого мы займёмся садом. Предстоит много работы, если мы хотим осуществить задуманное», – приводит слова Детьё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

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