Доротея Вирер приняла участие в 55-километровом веломарафоне и заняла 19-е место

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка приняла участие в веломарафоне Maratona dles Dolomites и заняла 19-е место. Доротея Вирер проехала 55 км за 2 часа 59 минут 57 секунд.

Отметим, что Вирер принимала участие в этом же веломарафоне в 2019 году. Доротея тогда стала второй в своей категории на дистанции 55 км, уступив только партнёрше по биатлонной сборной Алексии Рунгальдьер. Все преследовательницы финишировали спустя восемь минут.

Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

Эмоции Вирер от первой тренировки после 42-дневной паузы