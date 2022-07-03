Пресс-атташе СБР показал логотип Кубка Содружества и сообщил о скорых новостях по турниру

Пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов показал логотип летних этапов Кубка Содружества и сообщил, что в конце недели стоит ждать новостей по турниру.

«К концу недели ждём важных новостей по Кубку Содружества. А так будет выглядеть логотип двух его этапов по летнему биатлону в Сочи и Раубичах.



С месяц пытаюсь выяснить у знатоков спортивной истории, существовал ли у нас ранее логотип с биатлонисткой? Пока никто такого не вспомнил, но говорить, что мы это сделали впервые в истории нашего биатлона, не спешим. Даже как-то странно было бы, если ранее такого не делали. За гендерное равенство!» — написал Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.

Кубок Содружества — турнир, где будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси. Стартует турнир в конце августа в Сочи.

Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова

Ранее был опубликован календарь Кубка.

Новость по теме Президент СБР Виктор Майгуров рассказал подробности проведения Кубка Содружества