Пресс-атташе СБР показал логотип Кубка Содружества и сообщил о скорых новостях по турниру

Пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов показал логотип летних этапов Кубка Содружества и сообщил, что в конце недели стоит ждать новостей по турниру.
«К концу недели ждём важных новостей по Кубку Содружества. А так будет выглядеть логотип двух его этапов по летнему биатлону в Сочи и Раубичах.
С месяц пытаюсь выяснить у знатоков спортивной истории, существовал ли у нас ранее логотип с биатлонисткой? Пока никто такого не вспомнил, но говорить, что мы это сделали впервые в истории нашего биатлона, не спешим. Даже как-то странно было бы, если ранее такого не делали. За гендерное равенство!» — написал Сергей Аверьянов в своем телеграм-канале.
Кубок Содружества — турнир, где будут принимать участие спортсмены из России и Беларуси. Стартует турнир в конце августа в Сочи.
Фото: телеграм-канал Сергея Аверьянова
Ранее был опубликован календарь Кубка.
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