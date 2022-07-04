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Екатерина Юрлова-Перхт показала фото в вертолёте

Екатерина Юрлова-Перхт показала фото в вертолёте
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Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она сидит в вертолёте.

Фото: из личного архива екатерины юрловой-перхт

37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей представительницей России стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

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