Екатерина Юрлова-Перхт показала фото в вертолёте

Чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию, на которой она сидит в вертолёте.

Фото: из личного архива екатерины юрловой-перхт

37-летняя Екатерина Юрлова-Перхт — чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, победитель и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы в гонке преследования, многократный призёр чемпионатов Европы, семикратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону лучшей представительницей России стала Кристина Резцова, заработавшая 366 очков и занявшая 20-е место. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (957 очков).

А тренеры сборной России по биатлону сами когда-то побеждали?