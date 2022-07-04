Апелляции Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова рассмотрят 31 августа и 1 сентября

Заседания CAS, на которых рассмотрят апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова на решение IBU, назначены на 31 августа и 1 сентября 2022 года, сообщает «Матч ТВ».



Напомним, о дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил Международный союз биатлонистов (IBU). Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона. Дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

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