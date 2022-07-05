Гореева рассказала, как изменились её тренировки после перехода в группу Истомина

Российская биатлонистка Анастасия Гореева рассказала, как проходит тренировочный процесс в новой для себя группе под руководством Артёма Истомина.
«Тренируюсь, пытаюсь восстановиться после неудачного сезона, и у меня это получается. Наконец-то я вижу результат своей работы. Когда я делаю тренировки, вижу, как расту в функциональном плане и просто как спортсмен. Мне это нравится и придаёт мотивацию. Поменялся полностью тренировочный план, подход к тренировкам. Стараемся всё анализировать, мне нравится работать в этой команде.
Сейчас межсборье получается загруженным, иногда выполняем по две тренировки в день. Обычно я могла приехать домой, сейчас же полностью выполняю тренировочные планы. Мне хочется работать и развиваться дальше», — сказала Гореева в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
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