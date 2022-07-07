«Я не жирный, просто на массе». Даниил Серохвостов показал свежее фото

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов показал новую фотографию в своём телеграм-канале. Снимок сделан после тренировки.

«Я не жирный, просто на массе», — подписал фотографию Серохвостов.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Даниила Серохвостова.

Даниил Серохвостов выступал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), однако не завоевал ни одной медали. Лучшим результатом спортсмена стало 19-е место в спринтерской гонке. Сборная России по биатлону завоевала четыре награды на этих Играх: серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и в смешанной эстафетах и бронзу в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).

Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?