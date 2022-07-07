Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Я не жирный, просто на массе». Даниил Серохвостов показал свежее фото

«Я не жирный, просто на массе». Даниил Серохвостов показал свежее фото
Комментарии

Биатлонист сборной России Даниил Серохвостов показал новую фотографию в своём телеграм-канале. Снимок сделан после тренировки.

«Я не жирный, просто на массе», — подписал фотографию Серохвостов.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале Даниила Серохвостова.

Даниил Серохвостов выступал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), однако не завоевал ни одной медали. Лучшим результатом спортсмена стало 19-е место в спринтерской гонке. Сборная России по биатлону завоевала четыре награды на этих Играх: серебро в женской эстафете, бронзу в мужской и в смешанной эстафетах и бронзу в мужской гонке преследования (Эдуард Латыпов).

Дострелялись? Какие проблемы возникнут в российском биатлоне из-за иностранных винтовок Дострелялись? Какие проблемы возникнут в российском биатлоне из-за иностранных винтовок

Главные достижения белорусского биатлона. Он круче российского?

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022