«Наши стильные очки». Динара Алимбекова показала фото с Антоном Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова выложила новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка опубликовала снимок с серебряным призёром Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке, биатлонистом сборной Беларуси Антоном Смольским.

«Наши стильные очки», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Напомним, Динара Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. Что касается Смольского, то он после серебра в индивидуалке стал 10-м в спринте, 14-м в преследовании, 17-м в масс-старте, восьмым в эстафете и шестым в смешанной эстафете.

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