«Я сказала да». Динара Алимбекова опубликовала фото с обручальным кольцом

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова сообщила в социальных сетях, что приняла предложение стать женой. Она опубликовала снимок, на котором видно обручальное кольцо, надетое на палец.

«Я сказала да. Не сегодня, немного раньше. Но в этот праздничный день мы решили поделиться радостным событием», — подписала фото Алимбекова.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Предложение Динаре Алимбековой сделал лидер мужской сборной Беларуси по биатлону, серебряный призёр Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антон Смольский.

Алимбекова вошла в состав сборной Беларуси на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай), однако не смогла завоевать ни одной медали. Лучшим результатом спортсменки стало пятое место в индивидуальной гонке. Что касается Смольского, то он после серебра в индивидуалке стал 10-м в спринте, 14-м в преследовании, 17-м в масс-старте, восьмым в эстафете и шестым в смешанной эстафете.