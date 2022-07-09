Йоханнес Бё показал, как выглядит после тяжёлой тренировки на тредбане

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях фото после тренировки на тредбане (устройство для отработки техники лыжного хода с использованием классических или коньковых лыжероллеров).

Младший Бё описал снимок двумя эмодзи – «супер» и «жарко».

Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

29-летний Йоханнес стал самым успешным спортсменом Олимпиады-2022 в Пекине (Китай). Он завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафете, спринте и масс-старте. Также норвежец стал бронзовым призёром индивидуальной гонки. Таким образом, Бё сравнялся с французом Мартеном Фуркадом по количеству завоёванных золотых олимпийских наград. Больше медалей высшего достоинства только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (восемь). Прилетев с Олимпиады в Норвегию, Йоханнес досрочно завершил кубковый сезон-2021/2022.