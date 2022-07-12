Жена Елисеева показала фото с Матвеем и их новорождённым сыном

Анна Елисеева, жена двукратного бронзового призёра чемпионатов мира в эстафете российского биатлониста Матвея Елисеева, опубликовала новую фотографию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На снимке супруги изображены вместе со своим сыном Савелием, который появился на свет 28 мая 2022 года.

«Знакомьтесь, Савелий, 28.05.2022! Наш сын, наш первенец, наш лучик солнца! Такой долгожданный и любимый!» — подписала фотографию Анна Елисеева.

Фото: из личного архива анны елисеевой

Напомним, в декабре 2021 года 29-летний Матвей Елисеев объявил о приостановке карьеры. Спортсмен планировал вернуться на соревнования на чемпионате России, однако в итоге снялся и с этого турнира.

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