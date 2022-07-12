Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Доротея Вирер показала, как занимается ремонтом. Йоханнес Бё забавно отреагировал

Доротея Вирер показала, как занимается ремонтом. Йоханнес Бё забавно отреагировал
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер показала в социальных сетях, как занимается ремонтом. Параллельно Вирер рекламировала крупнейший магазин Würth.

На фото отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. «Потому что ты wurth это (Because you are wurth it)», — сыронизировал младший Бё в комментариях, добавив эмодзи «улыбка».

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

Фото: из личного архива Доротеи Вирер

32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.

«Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха «Захотелось добавить огонька». Лыжницы и биатлонистки впечатляют снимками с отдыха
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022