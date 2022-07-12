Доротея Вирер показала, как занимается ремонтом. Йоханнес Бё забавно отреагировал

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону, итальянка Доротея Вирер показала в социальных сетях, как занимается ремонтом. Параллельно Вирер рекламировала крупнейший магазин Würth.
На фото отреагировал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. «Потому что ты wurth это (Because you are wurth it)», — сыронизировал младший Бё в комментариях, добавив эмодзи «улыбка».
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
Фото: из личного архива Доротеи Вирер
32-летняя Вирер — трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019, 2019/2020, двух малых Кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны-2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.
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