Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Член исполкома СБР заявил, что вопрос о призовых спортсменов обсуждается

Член исполкома СБР заявил, что вопрос о призовых спортсменов обсуждается
Комментарии

Олимпийский чемпион 1992 года и член исполкома Союза биатлонистов России Евгений Редькин рассказал, что сейчас ведутся переговоры со спонсорами, часть помощи которых будут направлять на поощрения спортсменам.

«Я не считаю, что наши спортсмены — биатлонисты, лыжники — имеют какие-то баснословные зарплаты. Он все в рамках государственных программ. Поэтому для элитных спортсменов призовые на этапах Кубка мира — это самая существенная часть заработка. Если же говорить про призовые Кубка России – 2022/2023 по биатлону, то в СБР активно обсуждается этот вопрос. Ведутся переговоры со спонсорами, которые будут предоставлять помощь, часть которой предполагается расходовать на поощрения спортсменам. Посмотрим, какие в итоге это будут суммы», — приводит слова Евгения Редькина «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Елена Вяльбе объявила об отсутствии призовых для лыжников на этапах Кубка России
«Сущие копейки». Губерниев зря смеётся над Вяльбе: в лыжах призовые больше, чем в биатлоне «Сущие копейки». Губерниев зря смеётся над Вяльбе: в лыжах призовые больше, чем в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022