Член исполкома СБР заявил, что вопрос о призовых спортсменов обсуждается

Олимпийский чемпион 1992 года и член исполкома Союза биатлонистов России Евгений Редькин рассказал, что сейчас ведутся переговоры со спонсорами, часть помощи которых будут направлять на поощрения спортсменам.
«Я не считаю, что наши спортсмены — биатлонисты, лыжники — имеют какие-то баснословные зарплаты. Он все в рамках государственных программ. Поэтому для элитных спортсменов призовые на этапах Кубка мира — это самая существенная часть заработка. Если же говорить про призовые Кубка России – 2022/2023 по биатлону, то в СБР активно обсуждается этот вопрос. Ведутся переговоры со спонсорами, которые будут предоставлять помощь, часть которой предполагается расходовать на поощрения спортсменам. Посмотрим, какие в итоге это будут суммы», — приводит слова Евгения Редькина «Спорт-экспресс».
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