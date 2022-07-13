«Тренирую Карима». Даниил Серохвостов опубликовал новое фото с Халили

Российский биатлонист Даниил Серохвостов опубликовал в социальных сетях новые фото с тренировки. В кадр также попал Карим Халили.
«Тренирую Карима», — подписал снимки Серохвостов, добавив эмодзи «ленивец».
К сезону-2022/2023 Серохвостов и Халили готовятся в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова и Кристина Резцова.
На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) Серохвостов принял участие в двух гонках: в спринте он стал 19-м, в пасьюте – 39-м. По итогам сезона-2021/2022 Серохвостов занял 31-е место в общем зачёте Кубка мира. На чемпионате России – 2022 в Тюмени Даниил стал победителем спринта. Серохвостов, как и другие российские биатлонисты, не смог завершить кубковый сезон из-за санкций со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
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