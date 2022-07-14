«Жара выматывает покруче любой тренировки». Анастасия Гореева выложила свежие фото

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка поделилась фотографиями с тренировки.

«Жара выматывает покруче любой тренировки», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива анастасии гореевой

Фото: из личного архива анастасии гореевой

В сезоне-2021/2022 Анастасия Гореева не выступала на Кубке мира по биатлону. Спортсменка принимала участие в гонках Кубка IBU. Она заработала 194 очка и заняла 32-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Евгения Буртасова, на счету которой 548 очков и шестое место в личном зачёте. Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Она заработала 668 очков.

Ранее жена Матвея Елисеева показала фото с мужем и их новорождённым сыном.

Новость по теме Жена Елисеева показала фото с Матвеем и их новорождённым сыном

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022: