«Жара выматывает покруче любой тренировки». Анастасия Гореева выложила свежие фото

Российская биатлонистка Анастасия Гореева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка поделилась фотографиями с тренировки.
«Жара выматывает покруче любой тренировки», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива анастасии гореевой
Фото: из личного архива анастасии гореевой
В сезоне-2021/2022 Анастасия Гореева не выступала на Кубке мира по биатлону. Спортсменка принимала участие в гонках Кубка IBU. Она заработала 194 очка и заняла 32-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Евгения Буртасова, на счету которой 548 очков и шестое место в личном зачёте. Победу одержала француженка Лу Жанмонно. Она заработала 668 очков.
Ранее жена Матвея Елисеева показала фото с мужем и их новорождённым сыном.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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