«Ожидание — и реальность». Себастиан Самуэльссон показал, как проводит отпуск

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, биатлонист сборной Швеции Себастиан Самуэльссон опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как проводит отпуск. По его словам, он ожидал отдыха, однако всё равно приходится тренироваться.

«Лето. Ожидание — и реальность», — подписал он фотографии.

Фото: из личного архива самуэльссона

Фото: из личного архива самуэльссона

Напомним, Себастиан Самуэльссон является двукратным медалистом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Швед стал первым в эстафете в составе национальной команды и вторым – в гонке преследования, уступив пятикратному олимпийскому чемпиону и 13-кратному чемпиону мира французу Мартену Фуркаду. На чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения) Самуэльссон завоевал четыре медали, две из которых – в личных гонках.

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