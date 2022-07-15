Биатлонистка Казакевич проведёт сбор в группе Бородавко, в которой тренируется Большунов

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в эстафете, биатлонистка сборной России Ирина Казакевич отправилась на сбор к группе тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко. Инициатором данного решения стал тренер спортсменки — Михаил Шашилов, сообщает «Матч ТВ».
Группа Шашилова, в которой состоит Казакевич, в настоящее время проводит подготовку к сезону в Тюмени на спортивном комплексе «Жемчужине Сибири». Сбор начался 9 июля и завершится в конце этого месяца. Ирина Казакевич данный сбор пропустила.
Группа Бородавко проводит сбор в Малиновке (Архангельская область) с 12 июля по 1 августа.
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Ирина Казакевич, которая заработала 189 очков, заняла 35-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место.
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