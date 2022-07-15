Тренер Бородавко объяснил, почему биатлонистка Казакевич тренируется с его группой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему биатлонистка Ирина Казакевич тренируется с его группой.
«Да, Казакевич тренируется, будет проходить сбор с нами в Малиновке. Это личное желание потренироваться с лыжниками: посмотреть, попробовать. Решение было принято мной совместно с Михаилом Викторовичем, что Казакевич может приехать и потренироваться с нами.
Присутствие Казакевич с нами на сборе — разовая акция. Если будет какое-то желание совместных сборов, мы с Шашиловым сможем найти общие планы и попробовать проводить совместные тренировки.
Насколько эффективно совмещать методики двух тренеров? Прежде всего в биатлоне немного другая направленность. У нас более функциональные тренировки с большим объёмом работы. Здесь Казакевич может посмотреть, потренироваться рядом с Непряевой, Ступак, Большуновым. Она сможет почувствовать эту нагрузку изнутри», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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