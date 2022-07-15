Валерия Васнецова показала фотографии со свадьбы с Рустамом Каюмовым

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, которая вышла замуж за соотечественника биатлониста Рустама Каюмова, выложила в своих социальных сетях фотографии со свадьбы. Торжественное мероприятие состоялось 8 июля 2022 года.
Фото: из личного архива валерии васнецовой
Фото: из личного архива валерии васнецовой
Фото: из личного архива валерии васнецовой
В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 25-летняя Валерия Васнецова заработала 153 очка и заняла 38-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место по итогам сезона. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд (957 очков). Что касается 28-летнего Рустама Каюмова, то он не вызывался в первую сборную в минувшем сезоне.
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