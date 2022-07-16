На Камчатке пропал вертолёт, за штурвалом которого был биатлонист Игорь Малиновский

На Камчатке не выходит на связь вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров бывший российский биатлонист Игорь Малиновский, сообщает телеграм-канал Baza.

Вертолёт, следовавший из долины Узон в село Мильково, перестал выходить на связь около двух часов дня по местному времени. На борту, предположительно, находились четыре человека — пилот и три пассажира. Транспортное средство принадлежит частной компании «Взлёт», владельцем которого является отец Малиновского Владимир.

Ранее Малиновский успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

25-летний Малиновский регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.