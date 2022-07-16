Поиски вертолёта, за штурвалом которого был биатлонист Малиновский, отложены
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Поиски пропавшего на Камчатке вертолёта «Робинсон», за штурвалом которого был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров российский биатлонист Игорь Малиновский, отложены до утра, сообщает Mash.
По информации источника, такое решение принято из-за плохой видимости. Две бригады МЧС и спасатели аэропорта будут лететь по маршруту Узон — Мильково. По предварительным данным, квалифицированный пилот Малиновский приземлился, чтобы переждать неподходящие метеоусловия.
25-летний Малиновский регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.
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