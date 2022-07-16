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Последнее видео биатлониста Игоря Малиновского до исчезновения на Камчатке

Последнее видео биатлониста Игоря Малиновского до исчезновения на Камчатке
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Многократный чемпион мира и Европы среди юниоров российский биатлонист Игорь Малиновский опубликовал в социальных сетях видео за несколько часов до исчезновения. На нём запечатлён момент взлёта вертолёта Малиновского.

Напомним, на Камчатке пропал вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский. Игорь – квалифицированный пилот, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. По предварительным данным, Малиновский приземлился, чтобы переждать неподходящие метеоусловия. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. На борту, предположительно, находились четыре человека — пилот и три пассажира.

25-летний Малиновский регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

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