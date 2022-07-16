Мать биатлониста Малиновского отреагировала на новость об исчезновении его вертолёта

Мать многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров российского биатлониста Игоря Малиновского отреагировала на новость о пропаже вертолёта, за штурвалом которого был её сын.

«Ничего не знаю (об инциденте), не всегда бывает связь», — приводит слова матери Малиновского сайт «РЕН ТВ».

Напомним, на Камчатке пропал вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский. Игорь – квалифицированный пилот, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. По предварительным данным, Малиновский приземлился, чтобы переждать неподходящие метеоусловия. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. На борту, предположительно, находились четыре человека — пилот и три пассажира.