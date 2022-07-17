Губерниев высказался об исчезновении вертолёта с российским биатлонистом Малиновским

Известный российский комментатор, телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с исчезновением вертолёта чемпиона мира и Европы среди юниоров российского биатлониста Игоря Малиновского, за штурвалом которого был сам спортсмен.

«На связи с Камчаткой…. Вертолёт Малиновского ищут, но шансов на спасение экипажа крайне мало…. Так говорят местные…» — гласит публикация Губерниева в телеграм-канале.

Напомним, накануне на Камчатке пропал вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский. Игорь – квалифицированный пилот, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. По предварительным данным, Малиновский приземлился, чтобы переждать неподходящие метеоусловия. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково. На борту, предположительно, находились четыре человека — пилот и три пассажира.