Исчезнувший на Камчатке вертолёт под управлением Малиновского найден сгоревшим

На Камчатке спасатели обнаружили сгоревший вертолёт «Робинсон», который 16 июля вовремя не вышел на связь. Вертолётом управлял многократный чемпион мира и Европы среди юниоров бывший российский биатлонист Игорь Малиновский.

«Камчатскими спасателями в 13 км южнее вулкана Узон обнаружен сгоревший вертолёт «Робинсон», который пропал вчера со связи. Вертолёт с двумя пассажирами и пилотом выполнял частный рейс, группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Вчера в районе места крушения вертолёта наблюдалась низкая облачность и неблагоприятная для полётов погода. Компетентные органы проводят расследование и будут устанавливать причины вылета и обстоятельства крушения частного вертолёта», — написал в своём телеграм-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, 25-летний Малиновский регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.