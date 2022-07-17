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СБР выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью биатлониста Малиновского

СБР выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью биатлониста Малиновского
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Союз биатлонистов России (СБР) выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского.

«Погиб многократный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Он обожал биатлон и авиацию. После завершения спортивной карьеры Игорь стал пилотом и работал на родной Камчатке. Вся биатлонная семья скорбит. Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Игоря», — сообщается на официальном сайте СБР.

Малиновский был квалифицированным пилотом, он успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт, который пилотировал Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. При крушении никто не выжил.

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