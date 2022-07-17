Каминский — о гибели Малиновского: мы все сильно сожалеем. Он был частью нашей команды

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выразил сожаление в связи с гибелью биатлониста Игоря Малиновского.

«Мы все сильно сожалеем. Вся команда пристально следила за новостями в последние сутки. Он всё-таки был составной частью нашей мужской команды довольно долгое время, подавая большие надежды. Жалко прежде всего человека, а во вторую очередь — спортсмена. Насколько я знаю, он колебался — уходить из биатлона или нет, сконцентрироваться только на полётах или нет. Мог бы вполне вернуться, перезагрузился бы и выступал. Парень-то молодой ещё», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт, который пилотировал Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. При крушении никто не выжил.