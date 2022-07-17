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Драчёв — о Малиновском: такие люди должны жить долго и приносить миру таких же, как они

Драчёв — о Малиновском: такие люди должны жить долго и приносить миру таких же, как они
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров бывшего российского биатлониста Игоря Малиновского.

«Прекрасный парень был, молодой и перспективный. Уже добился всего в спорте на уровне юниорских первенств. Большие перспективы у него были, но спортивные травмы мешали раскрыться полностью. К сожалению, прервалась молодая жизнь. Очень приятный, работоспособный молодой человек.

Есть таланты, есть трудяги, а есть всё в одном. Он хотел освоить небо, стать первоклассными лётчиком. Мы не знаем полной информации, как всё произошло. Очень жаль. Такие люди должны жить долго и приносить миру как можно больше таких же ребят», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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