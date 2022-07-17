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«Он всегда был эмоциональным и весёлым парнем». Биатлонистка Сливко — о Малиновском

«Он всегда был эмоциональным и весёлым парнем». Биатлонистка Сливко — о Малиновском
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Биатлонистка сборной России Виктория Сливко отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.

«Да, я видела новости утром. Соболезную близким Игоря… Мы много бегали вместе, общались. Он всегда был эмоциональным и весёлым парнем», — приводит слова Сливко «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил. Игорю было 25 лет.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже.

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