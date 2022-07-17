Опубликовано видео с места крушения вертолёта, за штурвалом которого был Игорь Малиновский

Опубликовано видео с места крушения вертолёта «Робинсон» на Камчатке, за штурвалом которого был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров бывший российский биатлонист Игорь Малиновский.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил.

Вместе с Малиновским погибли Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Кайгородова — бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple, а также «ЦУМ». Недавно она создала компанию по производству гигиенических средств. Колесняк — директор по развитию цифрового канала Tele2. Игорю было 25 лет.