Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Опубликовано видео с места крушения вертолёта, за штурвалом которого был Игорь Малиновский

Опубликовано видео с места крушения вертолёта, за штурвалом которого был Игорь Малиновский
Комментарии

Опубликовано видео с места крушения вертолёта «Робинсон» на Камчатке, за штурвалом которого был многократный чемпион мира и Европы среди юниоров бывший российский биатлонист Игорь Малиновский.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту не выжил.

Вместе с Малиновским погибли Зоя Кайгородова и Сергей Колесняк. Группа не была зарегистрирована в качестве туристов. Кайгородова — бывший топ-менеджер «Эльдорадо», Simple, а также «ЦУМ». Недавно она создала компанию по производству гигиенических средств. Колесняк — директор по развитию цифрового канала Tele2. Игорю было 25 лет.

«Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона «Заключительной гонки у меня не было». Погиб главный талант российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022