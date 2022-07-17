Антон Бабиков отреагировал на гибель Игоря Малиновского, опубликовав ретроснимок

Чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Антон Бабиков отреагировал на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского.
Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.
Бабиков разместил в своих социальных сетях совместное чёрно-белое фото с Малиновским, добавив эмодзи «свеча».
Фото: из личного архива Антона Бабикова
Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.
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