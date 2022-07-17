«Прощай, Игорь». Губерниев опубликовал совместное фото с Малиновским

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев попрощался с многократным чемпионом мира и Европы среди юниоров бывшим российским биатлонистом Игорем Малиновским.

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

«Прощай, Игорь… Посмотрите на этого парня! Какая светлая, красивая улыбка! Его манило небо — небо его и забрало…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Малиновский был квалифицированным пилотом, успешно прошёл обучение в Омском лётно-техническом колледже. Как биатлонист он регулярно привлекался к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывал. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.