Тренер Малиновского: три года назад у Игоря умерла старшая сестра. Он был один у родителей

Жадгир Махамбетов, личный тренер трагически погибшего российского биатлониста Игоря Малиновского, рассказал, успел ли поговорить с родителями подопечного.
Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.
«Тяжело перенесли новости. Мне тяжело, а родителям ещё тяжелее. Три года назад у Игоря умерла старшая сестра. Он был один у родителей. Теперь вот и Игоря не стало. Только внучка осталась. Мне Игорь как сын был. Работали семь лет с ним. И в семье у меня жил, и с сыновьями близко знаком. Больно, тяжело.
В жизни он всегда улыбался? Да, это правда. Он пел всегда! Даже в душе пел песни. У него было очень много друзей. Такой человек яркий и жизнерадостный. Как вспышка!» — приводит слова Махамбетова «Матч ТВ».
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