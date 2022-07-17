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«Так начиналась наша спортивная карьера». Трогательный пост Казакевич о Малиновском

«Так начиналась наша спортивная карьера». Трогательный пост Казакевич о Малиновском
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Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич отреагировала на новость о гибели многократного чемпиона мира и Европы среди юниоров Игоря Малиновского, опубликовав в социальных сетях трогательный пост.

«Так начиналась наша спортивная карьера. Первое знакомство, первые награды. Игорь, ты был уже тогда лучшим. Как же ты нас всех веселил. Навсегда в наших сердцах, жизнерадостный, лучезарный и добрый. Пусть земля тебе будет пухом!» — написала Казакевич.

Фото: из личного архива ирины казакевич

Напомним, вчера, 16 июля, вертолёт «Робинсон», за штурвалом которого был Малиновский, вовремя не вышел на связь на Камчатке. Поисковая операция была прервана из-за низкой облачности. Сегодня, 17 июля, в 13 км южнее вулкана Узон вертолёт обнаружен сгоревшим. Никто из находившихся на борту (три человека) не выжил. Игорю было 25 лет.

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