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Йоханнес Бё показал, как выглядит после недели без тренировок. Фото

Йоханнес Бё показал, как выглядит после недели без тренировок. Фото
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал в социальных сетях новую фотографию. Спортсмен показал, как выглядит после семи дней без тренировок.

«Семь дней без тренировок. Но теперь наконец-то есть чувство, что сделан маленький шаг в правильном направлении», — подписал он снимок.

Фото: из личного архива йоханнеса бё

29-летний Йоханнес Бё стал самым успешным спортсменом зимних Олимпийских игр 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай). Норвежский биатлонист завоевал четыре золотые медали: в смешанной и мужской эстафетах, в спринте и в масс-старте. Также Бё стал бронзовым призёром индивидуальной гонки.

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